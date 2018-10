Maroc: Le président de l'Assemblée nationale de Guinée Conakry appuie la demande d'adhésion du pays à la CEDEAO

S'agissant de la demande marocaine d'adhésion à la CEDEAO, Claude Kory Kondiano a affirmé que la Guinée Conakry appuie cette demande, tout en appelant les autres parties à examiner cette question dans une logique prospective, et non éphémère, et ce en vue de servir toutes les composantes de cette organisation et de réaliser le rêve d'intégration africaine prôné par tout le monde.

Pour sa part, Claude Kory Kondiano a remercié S.M le Roi Mohammed VI pour la présence du Maroc à la commémoration du 60ème anniversaire de la fête nationale de son pays qui a constitué une occasion pour célébrer les symboles de l'unité, de la solidarité et de l'intégration africaine. Il a également souligné l'homogénéité des points de vue avec Habib El Malki en ce qui concerne la complémentarité et la coopération parlementaire par le biais des groupes d'amitié des deux institutions parlementaires.

Le président de la Chambre des représentants a, par ailleurs, souligné que le renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux parties permettra de consolider les liens de fraternité les liant, les relations politiques et les opportunités d'échanges économique, commercial et culturel. Cela passe, d'après le responsable marocain, par l'échange de visites entre les groupes d'amitié des deux parties.

