Maroc: A la recherche d'une âme artistique pour les espaces publics

Au Maroc, et à l'exception de certains grands établissements publics et privés, l'espace public laisse à désirer, étant vide de tout signe de vie. Du coup, inviter les artistes à venir exposer leurs œuvres d'art, par des restaurants ou des cafés, à titre d'exemple, serait une louable initiative.

Les cafés, les restaurants, les universités, les écoles, les administrations, les banques, les établissements et même les gares de trains ... sont autant de lieux fréquentés quotidiennement par un grand nombre de citoyens. Tout le monde gagnerait à ce qu'ils deviennent des espaces vivants. Toutefois, le constat est décevant : jusqu'ici, cette initiative louable relève du domaine des rêves et des aspirations.

L'idée d'ériger de simples endroits publics en lieux d'art est, sans aucun doute, géniale. D'un côté, les artistes se plaignent d'un public boudant l'art, et de l'autre des lieux maussades, la raison d'être d'une telle initiative est bien justifiée. D'autant plus que l'élévation du goût du public profiterait à tout projet sociétal.

