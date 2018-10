Maroc: Mohamed Berrada plaide pour une critique audacieuse de la part des intellectuels arabes

La Fondation Shuman a pour principale mission de s'investir dans la créativité et l'innovation culturelles et sociales afin de contribuer à la modernisation des sociétés dans le monde arabe.

Pour lui, les sociétés arabes souffrent de la "culture de la défaite" depuis un certain temps, en comparaison avec le mouvement international qui a connu un saut qualitatif dans tous les domaines, en ayant recours, entre autres, à la numérisation et à l'intelligence artificielle.

Dans une intervention au "Forum culturel Abdelhamid Shuman", abrité par la capitale jordanienne, M. Berrada a estimé que la culture doit faire partie intégrante de la pratique quotidienne dans le but d'exercer un ascendant et une influence sur la société et jouer pleinement son rôle réformateur.

