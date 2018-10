Maroc: Umnia Bank réalise un total bilan de près d'un milliard de DH au premier semestre

La banque propose une gamme riche de produits et services bancaires destinés au financement, à l'investissement, au placement et à l'épargne.

Première banque participative autorisée par la Banque centrale pour entreprendre ses activités, Umnia Bank est le fruit d'un partenariat entre le Crédit immobilier et Hôtelier et la Banque internationale islamique du Qatar.

D'après M. El Gueddari, l'objectif principal de la banque est de s'imposer en tant que banque de référence de la finance participative en faisant du développement de l'économie nationale et de l'inclusion financière une de ses priorités majeures. "Cette ambition est portée par des actionnaires institutionnels apportant chacun son expertise et une forte volonté de développer cette nouvelle industrie", s'est-il exclamé.

Abordant le volet de l'innovation, le DG a fait valoir que la banque a accentué sa présence sur le digital avec deux offres, citant le site immobilier en ligne, www.murabaha-umniabank.ma, qui permet aux clients d'obtenir un accord de principe immédiat sur leurs demandes de financement, et l'application dédiée auX MRE, Ulink, qui leur permet d'ouvrir leurs comptes à distance et effectuer leurs transferts de manière immédiate.

Il a, à ce titre, précisé que la banque a recruté 144 personnes à fin juin avec un programme d'extension du réseau très important qui devrait porter à court terme son dispositif à plus de 30 agences, ajoutant qu'après une année d'activité, Umnia Bank a pu attester de l'intérêt et de la confiance du public vis-à-vis des banques participatives.

"Umnia Bank a généré un produit net bancaire (PNB) de 5 MDH sur le premier semestre 2018", s'est félicité Adnane El Gueddari, directeur général de la banque participative, qui couvre 15 villes au Maroc à travers 20 agences, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation des résultats du premier semestre. Qualifiant de "très satisfaisant" le bilan du premier semestre, M. El Gueddari a expliqué que cette dynamique est due à des investissements importants de près de 300 MDH pour le développement d'une offre innovante et l'accompagnement des ressources humaines de la banque en termes de formation et de certification en finance participative, rapporte la MAP.

