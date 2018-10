Maroc: Clôture en apothéose à Marrakech du 1er Festival national des amateurs du théâtre

Le 1er Festival national des amateurs du théâtre a pris fin mardi soir, à Marrakech, avec la cérémonie de remise des prix, présidée par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj. La pièce de théâtre "Camouflage" de la troupe de l'Association Fawaniss de Ouarzazate, s'est distinguée et a raflé quatre des huit prix octroyés par le festival.

Cette œuvre théâtrale, qui traite des antagonismes perpétuels entre le créateur (artiste) et le censeur, a obtenu les prix de l'œuvre complémentaire, de la composition musicale et des effets (Ayoub Oussouss), de la scénographie (Adel Al Hamdi) et de la meilleure interprétation masculine (Reda Charaha).

La pièce de théâtre "Raghaya" de la troupe "Empreinte de la génération de la création" de Jérada a obtenu 3 prix, dont celui du meilleur talent (Sabrine Bouakline), le prix de la mise en scène (Abdelaziz Taybi), et le prix de l'écriture dramatique (Abdelaziz Taybi).

Le prix de la meilleure interprétation féminine est revenu, quant à lui, à Sawssane Halim de la troupe "Aja" de Salé. Intervenant à la cérémonie de clôture de cette manifestation, M. Laâraj a souligné que cette première édition a été une réussite sur tous les plans, mettant en relief les efforts consentis par les organisateurs pour assurer la réussite et la pérennité de cette manifestation culturelle et artistique.

Ce festival vise à mettre en valeur les talents des amateurs de l'art dramatique, a indiqué le ministre, notant que cette 1ère édition s'est tenue dans un contexte marqué par un dynamisme du mouvement théâtral au niveau de toutes les régions du Maroc. Dans ce sens, M. Laâraj a reconnu que l'activité théâtrale au Royaume est parmi les plus dynamiques du continent.

Cette soirée de clôture a été marquée par un hommage rendu par l'Instance arabe du théâtre au ministère de la Culture et de la Communication en la personne de M. Laâraj en reconnaissance de ses efforts en faveur de la promotion du théâtre.

Organisée par le ministère de la Culture et de la Communication et l'Instance arabe du théâtre, la 1ère édition du Festival national des amateurs du théâtre a connu la participation à la compétition officielle de 12 troupes représentant différentes régions du Maroc. Au programme de cette manifestation figurent aussi des ateliers de formation, la signature de publications dramaturgiques, des conférences en plus d'un hommage rendu à l'artiste Moulay Idriss Al Maârouf.

Le jury de la compétition officielle se composait d'Ibrahim El Hanai (président), de Hassan Hamouch (membre), Saadia Ladib (membre), Badia Sanhaji (membre) et Hicham Bahloul (membre).