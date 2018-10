Gabon: Port-Gentil - L'ONE présente le "PRODECE"

L'Office national de l'emploi "ONE" est dans une campagne de présentation de son nouveau concept de formation pragmatique dénommé Projet de développement des compétences et de l'employabilité "PRODECE". Un système de formation en alternance entre le Centre d'apprentissage et l'entreprise

(Gabonews) : La 1ère phase de ce programme de présentation par la Direction générale de l'ONE a consisté à lancer au gouvernorat de la province de l'Ogooué-Maritime à Port-Gentil le Projet de développement des compétences et de l'employabilité "PRODECE" aux opérateurs économiques ainsi qu'aux autorités locales dont le patron de l'administration, Patrice Ontina.

Le Stage Entreprise pour des Jeunes "SEJ", qui a été présenté aux entreprises proches de l'Union pétrolière gabonaise "UPEGA", permettra aux jeunes gabonais d'acquérir une première expérience et de développer leurs compétences afin de faciliter leur insertion dans la vie active. C'est un stage de formation qui dure 6 mois avec une possibilité de renouvellement une fois dans la même période et, il se fait en entreprise privée ou parapublique. Le "SEJ" est sanctionné par une attestation à la fin.

L'ONE est une issue pour nombreux de trouver un emploi stable. C'est pourquoi il y a le fonds ONE Entreprendre avec l'appui financier de la Banque mondiale. Dans cette vision, une autre opportunité de formation est l'apprentissage Dual qui est rythmé par une alternance centre de formation et entreprise. Cette alternance est destinée aux jeunes sans qualification aucune de niveaux primaire et secondaire, aux jeunes nationaux déscolarisés et, surtout sans emploi. C'est gratuit et, se passe entre 6 mois et 24 mois. Les secteurs visés sont : l'hôtellerie, du BTP, l'électronique, la mécanique, le paramédical, l'agriculture et d'autres domaines d'employabilité. "C'est une solution présentée face au problème du chômage" a estimé le gouverneur, Patrice Ontina. Il est classé dans la croissance du secteur de l'économie.

En initiant le PRODECE, l'Office national de l'emploi offre à la jeunesse de 16 ans à 24 ans, une occasion de se rattraper dans une société qui se mondialise avec de nombreux défis dont l'acquisition des rudiments de plusieurs métiers. Les échanges à l'Institut du pétrole et du gaz "IPG" de la ville de Port-Gentil, poumon de l'économie nationale ne sont pas le fruit du hasard. "Ce projet ne peut se faire sans la contribution des opérateurs économiques, nous avons pensé qu'il était de bon-aloi de pouvoir les sensibiliser" a expliqué le DG de l'ONE, Hans Landry Ivala.

Du temps de l'actuel Directeur général de l'ONE à l'Organisation nationale des employés du pétrole, Hans Landry Ivala s'est battu pour que le gouverneur gabonais donne des opportunités à la jeunesse et, cet objectif semble se dessiner. Le PRODECE vise à acquérir des compétences professionnelles élémentaires dans un centre spécifique par une formation pratique.

Les apprenants bénéficieront durant la période de formation une visite médicale lors du recrutement, d'une allocation mensuelle de 80000 frs afin de couvrir les frais de transport. Parmi les avantages du projet, la gratuité de la formation dans les CFPP entre autres. La direction de l'ONE est disposée à travers ses antennes régionales à fournir toutes les informations relatives au Projet de développement des compétences et de l'employabilité. L'amélioration des conditions de vie des jeunes va se faire des nouveaux mécanismes : le développement des AGR.