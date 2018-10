Burkina Faso: Paix et sécurité au Burkina - Des prières prévues le 6 octobre prochain

Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, a fait une synthèse des 12 dossiers inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 3 octobre 2018. Au titre du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), il a annoncé l'adoption d'une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de financement, d'un montant de 11,5 milliards de francs CFA, entre le Burkina Faso et la Banque africaine de développement (BAD). Ce prêt, à l'en croire, va servir au financement du programme d'appui au secteur de l'énergie. L'objectif est, selon le porte-parole du gouvernement, de faciliter l'accès des populations à l'électricité et à l'énergie et d'accroître les investissements en énergie dans les zones rurales. Le deuxième acte majeur concernant le MINEFID est la prise d'un décret portant érection de l'Agence burkinabè d'électrification rurale (ABER) en établissement public à caractère administratif.

