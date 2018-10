Burkina Faso: Diaspora burkinabè en Guinée - Le président du Faso à l'écoute de ses compatriotes

Plus de 200 000 Burkinabè vivent en Guinée. Outre les fonctionnaires internationaux, la plupart évoluent dans le commerce, l'orpaillage, l'agriculture et l'élevage.

En réponse aux doléances des compatriotes en Guinée, le président du Faso a souligné que le gouvernement va entreprendre des démarches auprès des autorités guinéennes pour faciliter leur intégration en Guinée. Cependant, il les a invités au respect des règles et lois du pays d'accueil, premier facteur d'une meilleure intégration. Aussi, a-t-il rappelé la nécessité pour les Burkinabè vivant en Guinée de se retrouver le plus souvent pour partager leurs expériences. Roch Marc Christian Kaboré a, par ailleurs, salué l'engagement de la diaspora pour le développement du Burkina Faso.

M. Lankoandé a félicité le président du Faso pour les efforts d'intégration de la diaspora, avec la récente tenue du forum national de la diaspora et la mise en place des Conseils supérieurs des Burkinabè de l'Etranger (CSBE). Il a par ailleurs sollicité la mise en place d'une représentation diplomatique en vue de faciliter l'établissement des documents administratifs, et pour une bonne cohabitation avec les populations d'accueil. En effet, c'est l'ambassade du Burkina Faso au Mali qui a compétence sur la Guinée.

