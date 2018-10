Ile Maurice: Inde - SBM Holdings victime d'une fraude de Rs 490 M

Par ailleurs, en se basant sur les bénéfices nets de Rs 2,5 milliards réalisés au 30 décembre 2018 et compte tenu des provisions totali- sant Rs 1,42 milliard faites jusqu'ici, le groupe pourrait se retrouver avec des profits drastiquement réduits, soit par plus de 50 %.

La direction de l'institution annonce l'ouverture d'une enquête interne à Maurice et en Inde pour remonter la filière et précise que la fraude ne concerne pas les comptes des clients. Selon les spécialistes, cela vient davantage fragiliser la SBM, déjà fortement secouée avec des pertes de Rs 590 millions pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2018.

Jamais deux sans trois, on serait tenté de dire s'agissant de la SBM Ltd, soumise à la pression depuis plus de deux mois, suivant une succession de scandales.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.