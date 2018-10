Afrique: "Quel digital pour l'Afrique du futur?" - La 3ème édition d'Africa It Expo s'ouvre ce jeudi à Rabat

"Quel digital pour l'Afrique du futur?" : La 3ème édition d'Africa It Expo s'ouvre ce jeudi à Rabat

Les acteurs de l'innovation technologique sont présents à Rabat au Maroc, à l'occasion de l'Aitex 2018, dans le but de faire le point sur la digitalisation du continent. Et surtout réinventer le futur de l'Afrique à ce Salon des technologies de l'information.

A Rabat, ils vont évaluer les premiers effets des différents plans de digitalisation de l'Afrique et les perspectives de développements en concertation avec les autres pays africains.

La troisième édition du Salon des technologies de l'information, Africa It Expo (Aitex) s'ouvre ce jeudi 4 octobre 2018, au Sofitel jardin des roses à Rabat au Maroc sous le thème: "Quel digital pour l'Afrique du futur?"

Au cours de cet événement annuel, l'intelligence économique africaine sera au rendez-vous. Ainsi, autour du thème, les acteurs des It du continent et d'ailleurs vont débattre des dernières innovations du secteur et de leurs impacts économique et sociétal.

Il faut signaler que des innovateurs, entrepreneurs, décideurs politiques, dirigeants du public et du privé, chercheurs et universitaires en provenance de 15 pays animeront et prendront part aux débats pendant ce forum international.

Pour cette 3ème édition, le Rwanda, un des leaders africains dans le domaine de l'innovation, ainsi que le Bénin, qui ambitionne de devenir d'ici 2021, la plateforme de services numériques pour toute l'Afrique de l'Ouest, seront les pays à l'honneur de cette rencontre.

L'Aitex 2018 est placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, sous l'égide du Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique l'Apebi (Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring).