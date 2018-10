Ile Maurice: Trou-aux-Biches - La propriétaire d'un salon de massage arrêtée pour trafic humain

Quant à la propriétaire, elle a été appréhendée mardi matin par la police de Trou-aux-Biches. Une accusation provisoire de managing a brothel et de trafficking in persons a été retenue contre elle.

Cette affaire a été mise à jour le vendredi 14 septembre, lorsque des éléments de l'Emergency Response Service de la division nord avaient débarqué dans ce salon sur la base de certaines informations précises. Ces policiers devaient effectivement trouver deux femmes en plein ébats dans ce salon, lorsqu'ils ont enfoncé les portes de deux chambres. Elles sont âgées de 26 et 32 ans respectivement et habitent Goodlands et Cassis. Elles avaient été arrêtées sous une accusation provisoire d'assisting in brothel keeping.

