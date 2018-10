Ile Maurice: Rodrigues-Fonction publique - Le gouvernement régional mise sur la sécurité et la santé au travail

communiqué de presse

Les autorités rodriguaises prônent une culture de sécurité et de la santé dans le quotidien de chaque employé de l'île. A cet effet, un atelier de formation de deux jours s'est tenu au Centre Intégré de la Famille à Malabar la semaine dernière à l'initiative conjointe du ministère de la Fonction publique et des Réformes Administratives et du Bureau du Chef Commissaire.

Dans le cadre de cet atelier, le ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives, M. Eddy Boissézon était en mission dans l'île du 23 au 26 septembre. Accompagné de sa délégation, il a procédé au lancement de cet atelier de travail, en présence du Chef Commissaire, M. Serge Clair, lundi dernier.

« Promoting a culture of safety : Tools and Techniques », tel était le thème de cet atelier de travail destiné aux cadres de la Fonction publique et des policiers de Rodrigues. L'objectif était d'équiper les participants d'outils nécessaires afin d'instaurer une culture coordonnée de sécurité dans leurs organisations respectives. Le deuxième jour de l'atelier de travail était axé sur le thème « Strategies for Ensuring Compliance with Saftey Legislation ». Les participants ont été exposés à la formulation des politiques de sécurité et santé au travail ainsi qu'à la préparation d'un plan d'action en ligne avec les lois en vigueur.

A la fin de cette formation, des certificats ont été remis aux participants.