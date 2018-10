Madagascar: Galerie les Goyaviers - Duo en Grand, art et artisanat de luxe malgache s'expose au Louvre

Le fameux bateau signé Le Village Maquette Bateau, exposée au Louvre.

La galerie Les Goyaviers a sélectionné une poignée d'artistes et d'artisans qui présentent le meilleur de leurs œuvres au Louvre, jusqu'à la fin de ce mois d'octobre. Peinture, sculpture, maquette bateau, accessoires de mode, luminaires... le grand luxe des artistes malgaches illuminent le hall du Louvre.

Les installations terminées, les instants « coulisses » de la mise en place de l'exposition « Duo en grand » au Louvre ont fait place à une harmonie de savoir-faire malgache, dans le domaine de l'art et de l'artisanat de luxe. Ils sont 6 exposants, sélectionnés par la galerie Les Goyaviers, à présenter les meilleures de leurs œuvres. Des sacs et des chapeaux de luxe par Tsu-Tsu, qui sent encore le parfum des vacances dans les îles tropicales, les maquettes de bateaux en bois précieux. Le Village, qui revisite les plus beaux voiliers dont le boutre malgache, Terre et ses produits ethniques et éthiques, Tsara dans l'artisanat contemporain de Madagascar, la Ferronnerie d'art Dinanderie qui conjugue fer forgé et minéraux, et Precious, la référence en pierres précieuses et bijoux de Madagascar. Sans oublier les toiles des peintres Léon Fulgence et Georges Rakotomanana, qui ornent les murs du hall du Louvre. Cette expo est ouverte au grand public et aux amateurs d'art jusqu'à la fin du mois d'octobre.

Promouvoir les artistes malgaches. Promouvoir les artistes et les artisans malgaches, tel est le credo de Nirina Seurin, galeriste et fondatrice de la société Inmad « Galerie d'Art et Objets - Les Goyaviers ». Ancienne employée de la bibliothèque nationale de Paris, elle a pris goût à l'art au fil des années, et apprécie les artistes étrangers de grands noms, comme ceux de Madagascar. « Les Malgaches sont vraiment talentueux et font du beau travail. Et cela mérite de s'aligner aux artistes étrangers« , dit-elle. Nirina Seurina s'est activement engagée dans la promotion des grands artistes malgaches dans le monde, avec l'ambassadeur de Madagascar : Chan, Raparivo, Léon Fulgence, Marcel Razanakotoarison... des peintres de notoriété que les étrangers apprécient particulièrement.

Mais ce n'est pas tout, car avec d'autres artistes et artisans moins connus, elle présente la richesse naturelle de Madagascar à travers le talent des artistes. Vatosoa Rahajaninaina de Precious, participe à cette expo: » cela fait 25 ans que je suis dans le travail des pierres précieuses. Je suis totalement passionnée par les pierres. Je crée les modèles puis c'est mon mari qui façonne« , dit-elle. Et le résultat est plutôt bluffant. « Les pierres sont belles, elles ne s'altèrent jamais, ne trahissent pas, malgré le temps qui passe, sous le soleil ou dans l'orage. Elles restent majestueuses« , renchérit-elle. Une vraie poésie pour cette passionnée qui a créé des bijoux et des objets décoratifs avec les plus belles pierres précieuses de Madagascar. En tout cas, entre le scintillement des pierres, l'élégance des œuvres en fer et en pierres précieuses de Ferronnerie d'art et la coquetterie des accessoires de Tsu-Tsu, l'expo vaut le détour !