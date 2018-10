Madagascar: Glacier Analakely - Stéphanie, Dah mama, Teta... ensemble pour Fanaiky

Toute aide peut être salutaire pour Fanaiky.

La course contre la montre et la lutte de Fanaiky continuent ! Presque un mois qu'artistes et acteurs culturels se donnent la main pour aider Fanaiky Solomiral. Ce week-end encore, les actions de solidarité continuent de plus belle. Laissant de côté les genres et les disciplines, de grosses pointures de la musique tropicale donnent rendez-vous aux noctambules ce samedi au Glacier Analakely. Dah Mama, Stéphanie, Teta, Lego Mahatsangy, Mamy Gotso et Koezy seront à l'affiche dans le but de collecter des fonds.

Toujours dans un état critique, Fanaiky tient bon autant qu'il le peut même s'il semble plus faible qu'il y a un mois, selon son épouse, Rentiharimalala Hajarisoa Lalaina Rabearimanana. Son salut reste son évacuation sanitaire mais pour le moment, l'épée de Damoclès plane toujours car sa situation peut basculer du jour au lendemain. Actuellement, la collecte de fonds pour la transplantation rénale avoisine les 10 millions d'Ariary et, en attendant l'évolution des choses, la famille est en attente du devis pour l'opération du cœur et les interventions au niveau des yeux dont il a besoin. Pour ce qui en est du voyage, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines prend en charge trois billets pour le déplacement. Dorénavant, toute assistance est précieuse, et pour l'aider, c'est le moment ou jamais !