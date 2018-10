Madagascar: Hôtellerie - Tamboho Suites, du groupe Sanifer ouvre ses portes

On le connaît surtout en tant que leader de la distribution des matériaux de construction. Mais le groupe Sanifer opère également dans d'autres domaines comme l'hôtellerie.

L'hotel Tamboho de Tana Water Front est déjà connu dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration dans la Capitale. Mais le groupe va s'enrichir d'un autre établissement. En l'occurrence Tamboho Suites qui ouvre ses portes à partir de demain à Ambatonakanga.

Modernisme et tradition. « Notre défi est d'allier le modernisme d'un style new-yorkais avec la tradition architecturale malgache » lance d'emblée Lydie Ghigi, la Directrice des hôtels Tamboho, lors d'une présentation de ce tout nouvel établissement hôtelier qui a donc pris le nom de Tamboho Suites. Un établissement qui a, entre autres avantages, d'être situé en plein centre ville et à proximité des quartiers d'affaires. Hôtel au design chic et moderne, proposant 56 studios et suites spacieux, Tamboho Suites dispose de tous les services requis pour un séjour agréable et chaleureux. On peut citer, entre autres infrastructures, un parking, un restaurant, une salle de fitness dotée des plus récents appareils, un room service et une concierge. Un hôtel moderne en somme, avec ses sept étages d'immenses baies vitrées, un rooftop avec un panorama exceptionnel.

Prouesse technique. Un concept innovant alliant la tradition et le modernisme, en somme. Construit sur la base d'un vieil immeuble existant, Tamboho Suites est en effet, le fruit d'une véritable prouesse technique répondant aux standards internationaux. L'hôtel a été aménagé par Andreas Neudham, designer hôtelier de renommée internationale et qui a notamment travaillé avec les plus grandes chaînes hôtelières internationales comme Mariott, Radisson, Crowne Plaza... Tamboho Suites n'a, en tout cas, rien à envier des hôtels quatre étoiles des grandes villes du monde comme Paris, Pékin, New York, Hong Kong... . Conçus comme de véritables appartements, les studios et suites offrent entre 25 et 60 m² d'espace de vie, un grand lit King size, un espace cuisine équipé, une connexion Internet haut débit. « Nous ciblons notamment les voyageurs d'affaires en mission prolongée ou encore les visiteurs désirant découvrir Antananarivo » ajoute Lydie Ghigi, une Directrice qui dispose d'une solide expérience internationale dans la gestion hôtelière. Elle a déjà fait les grands hôtels internationaux comme Le Méridien, Concorde, Montparnasse Paris... Tamboho Suites emploie 45 personnes, principalement des jeunes qui ont été formés dans le domaine de l'hôtellerie et qui parlent le malgache, le français et l'anglais.