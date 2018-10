Madagascar: Présidence - Six anciens ministres nommés conseillers spéciaux

La question est de savoir pourquoi un président par intérim a-t-il besoin de nombreux conseillers spéciaux pour exécuter les attributions présidentielles courantes ?

Le 6 septembre dernier, avant de démissionner de son poste de président de la République, Hery Rajaonarimampianina a signé plusieurs nominations.

Son objectif était simple. Recaser ses proches familles et proches collaborateurs au sein du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara ». C'est le cas notamment de Bakonirainy Rakotoarisoa, Dame de compagnie de Voahangy Rajaonarimampianina, nommée Sénatrice de Madagascar à la place de feu Zo Rakotoseheno. Cette femme n'est autre que l'épouse d'un cousin de l'ex-Première Dame. D'après les informations, six anciens ministres HVM viennent aussi d'être nommés conseillers spéciaux à la Présidence de la République. Leur nomination aurait été imposée par Hery Rajaonarimampianina depuis le 6 septembre, c'est-à-dire la veille de sa démission, mais cela n'a été confirmé que le 18 septembre par un décret pris par le président par intérim Rivo Rakotovao.

Décret. En effet, le décret portant nomination de Harry Laurent Rahajason alias Rolly Mercia, ancien ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions ; Gilbert François, ancien ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques ; Rafatrolaza Bary Emmanuel, ancien Secrétaire d'Etat auprès du Ministère des Affaires Etrangères en charge de la Coopération et du Développement ; Ramanantsoa Benjamina Ramarcel, ancien ministre auprès de la Présidence de la République en charge des Projets présidentiels, de l'Aménagement du territoire et de l'Equipement ; Andriamosarisoa Jean Anicet, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports ; Andrianisa Mamy Jean Jacques, ancien ministre de la Sécurité publique ; ainsi que Raobelina Andriamalala Andry Tsiverizo, a été signé le 18 septembre par l'actuel locataire d'Ambohitsorohitra. L'ampliation du décret n°2018-1263, du décret n°2018-1262, du décret n°2018-1261, du décret n°2018-1260, du décret n°2018-1259, du décret n°2018-1258, du décret n°2018-1257, tous portant nomination d'un Conseiller spécial auprès de la Présidence de la République par intérim, a été faite le 28 septembre au niveau du Secrétariat Général du Gouvernement.

Attribution présidentielles courantes. La question est de savoir quelle est la nécessité pour un président par intérim de nommer plusieurs conseillers spéciaux alors que si l'on se réfère à l'Avis n°07-HCC/AV de la Haute Cour Constitutionnelle en date du 7 septembre, il ne devrait passer outre, l'exécution des attributions présidentielles courantes. Investi de pouvoirs réduits par rapport à ceux d'un président de la République élu, c'est abbérant de constater qu'un président par intérim augmente le nombre de ses proches conseillers. Quid aussi du statut des conseillers spéciaux qui ont été nommés par Hery Rajaonarimampianina ? Leur statut de « conseiller spécial du président élu » risque d'être caduque, vu que l'actuel président n'est qu'un intérimaire.

Copains et coquins. Aux yeux des observateurs, le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » cherche uniquement à recaser les copains et les coquins du « kravaty manga » dont la principale mission sera de servir les intérêts du parti pendant la période électorale. Faut-il rappeler qu'avant de quitter le pouvoir, Hery Rajaonarimampianina a nommé Zafilahy Ying Vah et Eric Razafimandimby en tant qu'ambassadeurs, respectivement en Russie et en Chine. Nul n'ignore pourtant que ces postes entrainent des dépenses supplémentaires à la caisse de l'Etat. En ce qui concerne les conseillers spéciaux à la Présidence, ils bénéficient entre autres les trafics d'influence, des indemnités et différents avantages tels que les carburants et les crédits téléphoniques. Pourtant, bon nombre de ces conseillers spéciaux à la Présidence nouvellement nommés ont occupé un poste ministériel pendant plusieurs années. Pour ne citer que le cas de l'ancien numéro Deux du gouvernement Benjamina Ramanantsoa qui a déjà fait le tour des ministères depuis la Transition de 2009, tout en bénéficiant des salaires et avantages qui s'en étaient suivi pendant presque dix ans. Selon les observateurs, soit il est un véritable technicien polyvalent soit ses nominations relèvent du clientélisme et du copinage.