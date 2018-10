Madagascar: Grande Braderie - Des animations dès la première journée

A chaque édition la Grande Braderie de Madagascar réunit la grande foule

Joindre l'utile à l'agréable. Une fois de plus, la Grande Braderie de Madagascar fait sienne ce concept. L'événement qui a débuté hier au Palais des Sports, est en effet une occasion pour les visiteurs de se divertir et de faire de bons achats. « Ce qui distingue cette édition c'est que dès la première journée, on a commencé les animations et ce sera encore le cas, pour les autres jours », explique un responsable de Madavision. Hier, les enfants ont par exemple eu droit aux prestations du magicien Jasmine, alors que les amateurs de spectacle ont pu apprécier Arione Joy et Mr Saïda. Côté achat, les 250 stands professionnels dans leur secteur d'activité respectif proposent des produits de qualité à prix bradés, puisque, une fois de plus, l'obligation de pratiquer une remise d'au moins 15% est la condition sine qua none de participation à la Grande Braderie de Madagascar.

Par ailleurs, même si l'édition n'est pas dédiée spécialement à la rentrée scolaire, une quinzaine de stands proposent des fournitures scolaires. Fresh 0% alcool étant la boisson officielle de l'événement, la STAR propose également des animations pour tous. Tout comme les partenaires qui offrent des super promotions aux visiteurs. La Grande Braderie de Madagascar se poursuit aujourd'hui au Palais des Sports pour ne prendre fin que dimanche prochain.