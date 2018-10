Madagascar: Incidents de Mahamasina - Le président de la FIFA apporte son soutien

Aussi curieux que cela puisse paraître, la FIFA s'est gardée de condamner la FMF pour les incidents de Mahamasina.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'est pas resté insensible aux incidents lors du match entre Madagascar et le Sénégal et qui ont coûté la vie à un jeune garçon de 23 ans en adressant à la Fédération Malgache de Football une lettre dans laquelle il apporte son soutien et le réconfort pour les victimes de cette bousculade à l'entrée de Mahamasina.

Confiance. Il a écrit entre autres qu'en son nom personnel, il transmet ses condoléances les plus sincères à la famille de la victime ainsi qu'à la Fédération et à l'ensemble de la communauté du football malgache. Et de rajouter « qu'en ces moments difficiles, mes pensées sont auprès des familles et des amis des victimes et que la communauté du football international leur exprime toute sa sympathie et leur souhaite courage et confiance ».

Un poignant hommage en fait et qui ne reflète aucun reproche contrairement à la réaction de la CAF qui n'a pas hésité à sévir et priver les Malgaches du seul stade valable pour contenir tous les passionnés du ballon rond à Madagascar.

Les sanctions infligées par Ahmad font d'autant plus mal qu'elles risquent de réduire à néant non seulement les efforts consentis par cette FMF pourtant intérimaire mais également la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et c'est bien dommage. Doublement dommage pour ce football malgache qui est en train de tout perdre.

Directement au TAS. Sauf si dans un sursaut d'orgueil, la FMF décide de faire appel de ces sanctions encore faut-il le dire disproportionnées. Comme l'appel en question devait passer par la CAF, pourquoi ne pas porter l'affaire au Tribunal Arbitral Spécial ?

La seule voie valable en fait surtout que le président sortant du Bongolava, Désiré Rakotoarimino, avait fait la démonstration avec la CENI qu'il reste en contact avec la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura. Presque immédiatement après son coup de fil, cette dernière a réagi et a obligé la CENI à refaire les élections de Bongolava sans aucun fondement juridique. Heureusement que le ridicule ne tue pas...