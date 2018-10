Madagascar: Processus électoral - Avec ou sans signature de la charte du CFM

Le CFM a tout fait pour convaincre les candidats à signer sa charte de bonne conduite. Tel quel, ce code devait donner un certain lustre à cette élection présidentielle et faire le renom de Madagascar à l'extérieur. En refusant de signer, la majorité des prétendants à la magistrature suprême ont fait voler en éclats le consensus qui semblait s'être installé. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de défiance contre ce CFM, mais en dépit de cela, bon gré mal gré, le processus électoral continue.

Processus électoral ; avec ou sans signature de la charte du CFM

Les règles édictées par le CFM ou Comité du Fampihavanana Malagasy s'apparentent à un corpus auquel les candidats devraient se référer durant la campagne électorale. Sa signature par ces derniers aurait renforcé la crédibilité du processus électoral. Finalement donc, seuls six d'entre eux ont sauté le pas, les autres manifestant de la réticence et même de la défiance envers le comité. Ce camouflet n'empêche cependant pas le processus électoral de se dérouler. Les recommandations de la CENI et les mises en garde des autorités sont là pour baliser les comportements. La campagne officielle va débuter lundi prochain et va donner lieu à l'utilisation de moyens importants par certains candidats. Les méthodes utilisées sont modernes et les messages seront distillés de manière subtile.

Mais cette évolution des méthodes employées ne dispensera pas les communicateurs de respecter une certaine éthique. Aucune attaque personnelle et aucune diatribe haineuse ne devront être lancées. Durant le mois de campagne les équipes spécialisées seront sur la brèche pour essayer de mettre en valeur leur champion. Mais au-delà de la propagande, c'est le sérieux des propositions qui doit faire la différence. Tout cela devrait se faire dans un esprit de bonne intelligence, sans débordement. La charte de bonne conduite du CFM n'a été signée que par six candidats, mais les règles devraient quand même être suivies par tous.