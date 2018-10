Madagascar: Stade annexe Mahamasina - Les ordures laissées après « Loko race » pointées du doigt

Joints plusieurs fois au téléphone, les responsables au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo pour la gestion du stade municipal sont attendus pour mettre fin et tirer au clair tout ce remue-ménage. L'évènement « Loko Race » est une fête destinée à tous les âges. Elle attire beaucoup plus les ados de la Capitale en mal de sensations, venant en groupe ou en famille avec papa et maman. Le principe est de se lancer des poudres colorées et de « s'éclater » sous les ambiances diffusées par un Dj. Plusieurs centaines de jeunes et des deux sexes se sont donc agglutinés dimanche dans le stade annexe Mahamasina.

Mauvaises intentions. Seheno Rasoanarivo, Directrice générale d'Okalou, soupçonne des manœuvres de dénigrement. « Une entité nous a contacté pour nettoyer les lieux, mais nous avons refusé », soulève t-elle. Dans le contrat que la société a contracté avec la commune urbaine d'Antananarivo, les coûts de nettoyage seraient compris dans le forfait de location. Donc, après que tous les fêtards et les fêtardes aient quitté les lieux, la commune s'est s'occupée des ordures et des déchets. Selon elle, « le stade a été nettoyé dans les vingt-quatre heures après l'évènement. Dès lundi matin, tout a été nettoyé. Ces photos ont été prises quelques heures après la fin de 'Loko race' ».

