Madagascar: Système informatique - Nexthope et Cisco Systems présentent la solution Meraki

Une fois de plus Nexthope et Cisco Systems se sont associés pour proposer aux usagers des systèmes informatiques des solutions innovantes et révolutionnaires.

Entreprise malgache spécialisée dans l'intégration d'infrastructures informatiques, réseaux, télécommunications et progiciels de gestion (ERP), Nexthope continue les initiatives pour informer les entreprises sur les nouvelles tendances émergentes des nouvelles technologies informatiques.

Leader mondial. A cet effet, Nexthope organise régulièrement une séance de formation et d'information à l'endroit des utilisateurs. Hier, la séance qui s'est déroulée au Louvre Antaninarenina a été organisée en partenariat avec Comstor et Cisco Systems, leader mondial des technologies de l'information. Une centaine d'entreprises de renommée ont été représentées lors de cette séance destinée notamment à faire connaître aux entreprises les solutions Cisco, qui leur permettent d'améliorer leur système d'information et de gagner davantage en productivité. La séance est en tout cas d'une importance particulière dans la mesure où l'infrastructure informatique prend de plus en plus, une place prépondérante au sein des entreprises. « Il s'avère impératif pour les directeurs informatiques de fournir à leurs collaborateurs, un système d'information à la fois rapide, efficient, sécurisé, mais aussi novateur », explique un responsable de Nexthope.

Logiciel puissant. Le séminaire d'hier a été notamment focalisé sur la solution Meraki de Cisco laquelle est une façon différente de gérer une entreprise. Meraki propose en effet toutes les technologies habituellement couvertes par Cisco tels que la Wifi, la sécurité et le switching. Le tout géré par un logiciel puissant combinant à la fois les services de diagnostic, gestion et surveillance centralisées dans le Cloud pour les appareils mobiles de l'organisation. Les participants au séminaire d'hier ont bénéficié d'une démonstration en temps réel, réalisée par les ingénieurs systèmes expérimentés de Cisco. Ils ont pu ainsi 'imprégner des nouvelles technologies en vogue dans le monde. La séance Nexthope d'hier a également été l'occasion de lancer en grande première la plateforme de sécurité Cloud, Cisco Umbrella, la première ligne de défense de réseau informatique contre les menaces en ligne. En tout, les solutions présentées, hier par Nexthope et Cisco Systems ont fait leur preuve dans le monde.