Tunisie: Jusqu'où la réforme ?

Les débats ont mis face à face les gouvernements successifs et l'Ugtt, parfois également l'Utica, car interviennent des discussions à propos des cotisations patronales et les taux de majoration possibles, dans un pays où la pression des charges fiscales et sociales est considérée pénalisante.

Mais la polémique a surtout concerné, ces dernières années, l'âge de départ à la retraite qui, en étant retardé, pourrait renflouer les comptes des caisses que le déséquilibre de la pyramide des âges, suite à l'évolution de l'espérance de vie, handicape désormais durablement.

Ce recours au rehaussement de l'âge de la retraite a été un artifice systématique dans la plupart des pays car il permet effectivement de gagner du temps par un meilleur équilibre de la trésorerie des caisses sociales, lequel est, cependant, tout à fait provisoire. Et si cet argument qui a alimenté l'opposition de la centrale syndicale pendant longtemps, à ce retardement de deux ou trois ou cinq ans selon les versions, alors qu'en fait, de par le monde les syndicats se sont montrés particulièrement hostiles à cette mesure qui en réalité met en cause, à leurs yeux, le dogme sacro-saint de « la retraite à 60 ans ».

C'est ainsi que les gouvernements de plusieurs pays songent à des réformes plus draconiennes et plus durables, mais qui, sans faute, vont devoir nuire substantiellement au pouvoir d'achat des retraités. Mais nous n'en sommes pas là.

Notre projet de loi qui semble devoir être soumis à l'Assemblée au mois de janvier, devrait comporter une diversification des sources de financement des caisses qui iraient s'ajouter aux ressources actuelles telles que majorées par le projet. De même que la mise en place d'une commission nationale de protection sociale, chargée de surveiller les équilibres financiers des caisses sociales et d'intervenir, chaque fois que le besoin s'en fait. Sans oublier les mesures prévues en matière de bonne gouvernance et de gestion des comptes des affiliés, patrons et salariés.

Avec l'adoption de ce projet de loi, que l'on souhaite rapide, les caisses sociales pourront affronter avec une certaine quiétude les proches années à venir, à la condition que la relance économique soit au rendez-vous, avec ses promesses en termes de salariés cotisants. Car n'oublions pas que la médecine ne cesse d'avancer et l'espérance de vie de reculer. Une question s'impose ici : jusqu'ou la réforme de la couverture sociale ?