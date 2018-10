Tunisie: Objectif - 3,1% de croissance

- Compensation : le gouvernement a alloué 4.350 millions de dinars dont 1.800 millions de dinars pour compenser les produits de base, 450 millions de dinars pour le transport public et 2.100 MD pour les carburants

Le budget de la Tunisie de 2019 est estimé à 40 milliards 662 millions de dinars contre 37 milliards et 666 millions de dinars (actualisés), soit une augmentation de 8%. Selon les statistiques relatives au projet de budget de l'Etat de 2019, le gouvernement ambitionne de limiter le déficit budgétaire à 3,9% contre 4,9% attendus sur toute l'année 2018. Les ressources propres de l'Etat seront maintenues, soit 75% en 2019. S'agissant du taux de croissance escompté, le gouvernement compte réaliser un taux de 3,1% contre 2,6% attendus au cours de cette année après sa mise à jour. A noter que le taux de croissance défini lors de l'élaboration du projet de budget économique de cette année est de 3%.

La Banque mondiale a prévu, de son côté, un taux de croissance entre 2,4 et 2,6% sur toute l'année 2018. Pour ce qui est du budget de développement, il est prévu d'atteindre 6 milliards de dinars contre 5,9 milliards de dinars au cours de l'année actuelle, soit une évolution de 1,8%. Par ailleurs, concernant le budget de la compensation, le gouvernement a alloué 4.350 millions de dinars dont 1.800 millions de dinars pour compenser les produits de base, 450 millions de dinars pour le transport public et 2.100 MD pour le carburant.

Révision à trois reprises

Le coût total de la facture de l'énergie en Tunisie est de 1.235 MD à la fin du mois d'août 2018. Ce montant a été actualisé à trois reprises, à savoir en juin, février et août de cette année, et ce, suite à l'augmentation du prix du baril de pétrole sur le marché international et qui a atteint actuellement 82 dollars, sans oublier la baisse de la valeur du prix de change du dinar tunisien. A rappeler que la loi de finances 2018 a été basée sur deux scénarios dont le premier a prévu le prix du baril de pétrole Brent à 53 dollars, alors que le second tablait sur une valeur de change du dollar contre 2,5 dinars tunisiens.

Selon une source gouvernementale, le budget de l'Etat a supporté, lors de son exécution, 1.500 millions de dinars sur un total de 2.400 MD inscrits dans le cadre de la compensation énergétique, soit l'équivalent de 62% de ce coût. La source gouvernementale souligne que les ajustements effectués par le gouvernement à trois reprises en 2018 n'ont permis de dégager que 487 millions de dinars au profit du budget.

A noter que le ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables avait appliqué depuis 2016 le mécanisme de régulation automatique des prix des hydrocarbures auquel on a recours tout les trois mois, et ce, par l'étude des prix et la prise de décision par l'augmentation ou la baisse du prix au niveau local. Quant aux scénarios du budget de l'Etat de 2019, ils se basent sur un prix du baril de pétrole Brent de 72 dollars contre 53 dollars en 2018.