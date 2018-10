Sahara Occidental: L'ONU demande une prolongation d'un an de la Minurso

Deux militants européens des causes sahraouie et palestinienne, Étienne Pailhes et Sara Bundtzen, se sont… Plus »

"Maintenir des conditions pacifiques et stables sur le terrain est essentiel pour favoriser une reprise du processus politique", insiste le secrétaire général dans son rapport. "La Minurso demeure un élément clé des Nations unies pour obtenir une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable", fait-il valoir.

"J'exhorte les parties et les voisins à venir à la table de négociations de bonne foi et sans préconditions", les 5 et 6 décembre en Suisse comme les y a invités l'émissaire Horst Kohler, ajoute-t-il.

"Je recommande au Conseil d'étendre d'un an le mandat de la Minurso, jusqu'au 31 octobre 2019, afin de donner à mon émissaire l'espace et le temps nécessaires à la création de conditions permettant au processus politique d'avancer", a-t-il écrit dans ce document un document adressé au Conseil de sécurité.

