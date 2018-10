Afrique: Coupe de la Confédération - Une finale Raja - Vita Club ?

Ils étaient trois en quarts de finale des Interclubs : le WAC en Ligue des Champions Total ; la Renaissance Sportive de Berkane et le Raja de Casablanca en Coupe de la Confédération Total. Il y en aura peut-être un de club marocain en finale de cette dernière, les deux autres n'étant plus dans la course. Le Raja, qui est allé marquer un but des plus précieux à Aba, fief d'Enyimba, lors de sa demi-finale aller, a pris une bonne option.

Alors que le match s'est déroulé sous une pluie parfois torrentielle, les Marocains sont parvenus à faire la différence au début de la seconde période par leur milieu Abdelilah Hafidi qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le seizième de finale contre le FC Nouadhibou (0-1, 48'). Ce but a eu le mérite de faire sortir les joueurs nigérians d'une certaine torpeur sans mettre véritablement en danger le gardien Anas Zniti. Sauf à la 66e minute. Pénalty. Augustine Dimgba tire. Sur la barre. La tentative a frappé la barre transversale.

Une indication intéressante, l'entraîneur espagnol du Raja, Juan Carlos Garrido, avait laissé sur le banc son tandem de feu, Mahmoud Benhalib et Mouhcine Iajour, auteurs de 17 buts à eux deux depuis le début de la compétition. Iajour est entré en jeu à la 75e minute, Benhalib est resté en attente, peut-être réservé, lui et sa force de frappe pour le match retour le 24 octobre.

Si l'on se fie au résultat de l'autre demi-finale disputée dans la soirée à Port-Saïd, en Egypte, l'AS Vita Club de Kinshasa a pareillement marqué des points en vue de la finale en allant tenir en échec Al Masry (0-0). Les Egyptiens ont préservé leur invincibilité à domicile cette saison - 6 victoires et 2 nuls - mais cela risque d'être insuffisant, même si, dans le même temps, le club dirigé par Hossam Hassan n'a perdu qu'une seule fois à l'extérieur. C'était lors du tour préliminaire, à Lusaka, contre les Green Buffaloes (1-2). Ils ont gagné une fois et obtenu 5 nuls. Peut-être réussiront-ils un nouveau nul à Kinshasa ? Cela reste tout à fait du domaine du possible.

D'ici là, Florent Ibenge, qui cumule les postes d'entraîneur du club kinois et de la séléction nationale, aura dirigé les deux matches de cette dernière contre le Zimbabwe en éliminatoire de la CAN Total 2019.