Afrique de l'Ouest: Fonds climatiques - La BOAD mobilise pres de 50 milliards

Il l'a fait savoir hier, mardi 2 octobre, à Dakar, à l'ouverture des journées portes ouvertes de la Boad. Un atelier d'informations sur «la stratégie et l'engagement de la Boad en matière de finance climat» et rencontre d'échanges avec les acteurs du secteur privé sénégalais mais également avec la presse. A l'entendre: «Des fonds sont disponibles, mais pour y avoir accès, il faut des projets structurants avec toutes les études d'impacts climatiques», a-t-il précisé.

Face à ce défi aux enjeux liés à l'économie et au développement durable, Ibrahim Traoré, chef de la division finance climat à la Boad dira: «En terme d'engagements des fonds climatiques, nous avons mobilisé entre 45 à 50 milliards de francs auprès du fonds pour l'environnement mondial et du fonds d'adaptation».

La Banque ouest africain de développement (Boad) a mobilisé plus de 45 milliards de francs CFA pour financer tout projet structurant public ou privé à impacts climatiques. C'est qu'a annoncé Ibrahim Traoré, chef de la division finance climat à la Boad. Il s'exprimait hier, mardi 2 octobre, à l'occasion des journées portes ouvertes de l'Institution financière autour d'un atelier d'informations sur «la stratégie et l'engagement de la Boad en matière de finance climat» et rencontre d'échanges avec les acteurs du secteur privé sénégalais.

