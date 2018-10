Congo-Brazzaville: France - La plainte d'un opposant congolais pour assassinat classée sans suite

Arrivés de Brazzaville et de la localité de Bétou, dans le département de la Likouala,… Plus »

Un délai incompréhensible, selon maître Norbert Tricaud : « C'est extraordinaire que pour une enquête criminelle qui a débuté en novembre 2015, elle ait été retransmise au parquet de Pontoise le 18 janvier 2018, et le parquet a attendu le 6 mars pour la classer au motif auteur inconnu, et n'a même pas pris la peine d'informer ni la victime ni ses avocats. »

Deux ex-agents de la DGSE, les renseignements extérieurs français, soupçonnés d'avoir élaborés ce meurtre, ont été inculpés à Lyon pour association de malfaiteurs et détentions d'explosifs. Le général Mbaou et l'avocat maître Norbert Tricaud espèrent que cette nouvelle affaire relancera la première enquête.

