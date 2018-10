Afrique: CAN2019 - Des arbitres angolais désignés pour le match Mozambique-Namibie

Luanda — Un groupe d'arbitres angolais, dirigé par Hélder Martins, dirigera les 13 et 16 du mois en cours dans les villes de Maputo et de Banjul, les matches de la troisième et quatrième journée des groupes K et D des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN2019), qui sera disputée au Cameroun.

À Maputo, Hélder Martins et ses assistants, Jerson Emiliano et Wilson Ntyamba, dirigeront la rencontre entre le Mozambique et la Namibie pour le groupe K, tandis qu'à Banjul trois jours plus tard, ils seront dans le match qui opposera la Gambie au Togo, comptant pour le groupe D.

L'international João Goma est le quatrième arbitre nommé par la Confédération africaine de football (CAF).