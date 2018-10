Congo-Kinshasa: Nangaa face aux présidentiables - Un piège à cons

Dans les milieux du pouvoir, la réorganisation de l'opposition fait peur. Ce qui pourrait, craignent-ils, mettre en ballotage très défavorable le candidat du FCC à la présidentielle, en l'occurrence Emmanuel Ramazani Shadary. L'urgence est de contenir la pression pour obtenir, quel qu'en soit le prix, les élections à la date du 23 décembre 20128. Et pour bien jouer cette partition, c'est au très fidèle serviteur Nangaa que la majorité au pouvoir a fait recours. Au-delà de ces discussions, la Céni et la majorité au pouvoir pensent tirer de cette rencontre des dividendes bien réels.

A la Céni, on a finalement trouvé le sésame. Il s'agit d'engager un dialogue direct avec les principaux candidats aux élections. C'est avec les 21 nominés que Corneille Nangaa ouvre le bal ce jeudi au quartier général de la Céni. Une heure et demie de discussions pour convaincre ses interlocuteurs à adhérer enfin à son schéma.

