Cameroun: Présidentielles 2018 - Les observateurs rentrent dans la danse

Elections Cameroon rencontre les observateurs électoraux nationaux et internationaux à Yaoundé ce jeudi. Les observateurs nationaux et internationaux doivent être accrédités pour pouvoir travailler légalement le 7 ocotobre prochain à travers le pays.

Yaounde, le 06 septembre 2018CODE DE BONNE CONDUITE POUR LES ACTEURS DU PROCESSUS ELECTORAL AU CAMEROUNExtraitArticle 6 : (1) Les observateurs nationaux et internationaux, dûment accrédités par les instances compétentes, suivent le déroulement des élections.

2) Pour remplir leur rôle, les observateurs doivent jouir de la liberté de circulation, de la liberté de recevoir et de communiquer des informations, et avoir accès aux locaux et documents appropriés. (3) Les observateurs doivent adopter une attitude de neutralité à l'égard du processus électoral, et vis-à-vis des autorités nationales, des partis politiques et des candidats, des électeurs et des médias. (4) Ils sont liés par les principes de la transparence et doivent éviter tout ce qui pourrait donner lieu à un conflit d'intérêts.