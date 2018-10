Maroc: Mehdi Bourabia, petit nouveau des Lions de l'Atlas

« Ce serait incroyable, une fierté tout d'abord et plein d'autres émotions que je vous dirai plus tard si ça arrive », déclarait-il juste avant qu'Hervé Renard dévoile la liste des mondialistes. Mais il n'avait jamais été approché par quiconque.

C'est en 2017 que le joueur commence à s'imposer, dans le championnat turc cette fois. Il devient titulaire indiscutable à Konyaspor et vit l'expérience de la Ligue Europa en inscrivant un but magnifique, pleine lucarne, face aux Portugais de Vitória Guimarães. Avec son club il décroche la Super Coupe de Turquie. Mais ce ne sera pas suffisant pour lui ouvrir les portes de l'équipe du Maroc pour le Mondial en Russie.

Peu connu du grand public, Mehdi Bourabia est passé par les centres de formation de Sochaux et de Dijon avant d'entamer une carrière professionnelle à l'âge de 18 ans à Grenoble. Il y passe deux saisons, s'arrête une année pour cause de blessure. Ensuite, il se retrouve à Lille dans la réserve, mais n'a pas le loisir de goûter à la première division du Championnat de France (Ligue 1).

