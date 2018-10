Centrafrique: Des réfugiés revenus du Congo sollicitent une aide du HCR

Au titre de cette année en cours, environ mille huit cent vingt-six réfugiés centrafricains ont été rapatriés à Bangui. Notons que, le gouvernement centrafricain et le HCR ont validé, le 27 septembre dernier, un avant-projet de protection des personnes réfugiées et retournées.

« Une fois que ces réfugiés seront installés dans leurs communautés, nous allons regarder ensemble avec les autres acteurs de développement, en fonction du nombre des rapatriés dans une localité donnée, comment leur accorder des aides. S'il y a des besoins liés à leur scolarité, nous allons aussi échanger avec le gouvernement et les partenaires qui interviennent dans ce domaine pour apporter une solution. En fonction du profil, nous pourrons voir avec le PAM et la FAO dans un cadre coopératif pour qu'ils puissent eux-mêmes se prendre en charge », a-t-il ajouté, tout en précisant qu'un autre convoi terrestre des rapatriés de Bétou est attendu, le 10 octobre.

L'aide contribuera à la réinsertion sociale des quatre cent vingt-huit ex-réfugiés et leur permettra de relancer des activités quotidiennes. « On est mieux chez soi. Nous remercions le HCR qui a facilité notre retour mais que cela ne s'arrête pas là car nous avons tout perdu. Nous comptons aussi sur le gouvernement pour accompagner notre réinsertion sociale », souligne la déclaration.

Arrivés de Brazzaville et de la localité de Bétou, dans le département de la Likouala, notamment le 2 octobre, les quatre cent vingt-huit Centrafricains ayant regagné leur pays ont fait, le 4 octobre, une déclaration sollicitant de leur gouvernement et de l'agence onusienne un appui financier.

