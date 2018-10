Gabon: Cacophonie sur la date de la rentrée scolaire

Les marchés de Mont-Bouet, de la Peyrie et d'Akébé, ont reçu la visite des candidats de la… Plus »

Célèbre leader syndical, Louis Patrick Mombo explique les raisons du fiasco de la rentrée scolaire : « On ne peut pas parler de rentrée des classes sans avoir parlé de rentrée administrative et des élections législatives. La preuve, les établissements scolaires servent de bureau de vote, de bureau pour récupérer les cartes d'électeur. Et du coup, le 1er octobre, il n'y a pas eu de rentrée des classes. »

Dans les rues de la capitale, aucun élève en tenue n'est visible. Huguette sort du collège d'Akébé pour inscrire son enfant : « On fait encore les inscriptions. On cherche encore l'argent à gauche à droite. Ce n'est pas la vraie rentrée. »

