Ile Maurice: Emidore Trading - Soupçonnés de détournement de fonds, huit suspects arrêtés

Cinq des suspects ont été traduits devant la cour de district de Port-Louis, où siège la magistrate Meenakshi Bhogun. Ils ont été libérés sous caution. Marjorie Bazerque a dû payer une caution de Rs 50 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 500 000. Son mari s'est acquitté d'une caution de Rs 15 000. Sa sœur a, elle, dû s'acquitter de la somme de Rs 25 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 100 000.

La sœur de la directrice de Je T'aime Marketing, Judy Rayepa, est, pour sa part, soupçonnée d'avoir pris la somme de Rs 2,4 millions. Les autres suspects sont Sanjogta Deepchand, qui aurait pris Rs 3,1 millions ; Abdel Mangou, qui aurait détourné plus de Rs 12 millions ; Georges Sauzier Delard, Rs 3,1 millions ; et Roshan Ramkaloan qui aurait pris Rs 3,6 millions.

Lorsque Emidore Trading a été créée, Marjorie Bazerque aurait, par la suite, prospecté environ 85 clients en leur proposant d'investir des sommes variant entre Rs 100 000 et Rs 25 millions dans l'achat et la vente de vanille, d'or et autres commodités.

L'Independent Commission Against Corruption (ICAC) a bouclé son enquête dans l'affaire Emidore. Huit suspects ont été traduits devant la cour et une accusation provisoire de blanchiment d'argent a été retenue contre eux. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné la somme de Rs 150 millions.

