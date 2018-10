Congo-Brazzaville: Finances - Des pistes à explorer pour alléger le fardeau de la dette publique

L'opération de l'audit de la dette intérieure commerciale produira un fichier unique de cette dette allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Les mandatés vont surtout recenser les titres de créance par année ; déterminer les montants des arriérés au 31 décembre 2016 ; vérifier et valider ces titres ainsi que vérifier la certification du service fait et les calculs de liquidation.

Le directeur de cabinet du ministre des Finances et du budget, Henri Loundou, qui ouvrait les travaux du comité, a fixé les priorités du moment. « L'activation de cet organe vise à corriger un immense besoin de coordination des activités de la dette de notre pays, activités qui sont actuellement fragmentées entre plusieurs entités. Une des priorités à donner à ce comité c'est d'abord d'actualiser le texte de base de la structure et surtout de réfléchir sur les modalités de son fonctionnement régulier », a indiqué Henri Loundou.

Institué depuis 2008, le comité national de la dette est jusque-là demeuré non opérationnel. Cet organe essentiel de gestion des dettes de l'Etat a pour mission d'élaborer, de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la politique nationale d'endettement public. Il aura également pour mission de veiller à la cohérence de la politique d'endettement avec les objectifs de développement et la capacité financière de l'Etat.

Le comité national en charge de la gestion des passifs de l'Etat a relancé ses activités, le 4 octobre, à Brazzaville. Les cadres des régies financières et des ministères sectoriels qui composent ce comité essayeront de trouver la meilleure option pour juguler les dettes intérieure et extérieure.

