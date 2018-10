Congo-Brazzaville: Commerce maritime - La guerre commerciale affecte la croissance du secteur

Dans son rapport rendu public le 4 octobre, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) note que si le commerce maritime a connu une croissance de 4% en 2017, celle-ci devrait se maintenir à ce rythme cette année du fait de la persistance du conflit entre la Chine et les Etats-Unis.

Le secrétaire général de la Cnuced, Mukhisa Kituyi, a alerté:« Les perspectives du commerce maritime sont certes positives mais elles sont menacées par le déclenchement des guerres commerciales et par le renforcement de politiques du repli sur soi ». Il a prévenu: « L'escalade du protectionnisme et des batailles tarifaires incessantes pourraient potentiellement perturber le système commercial mondial qui sous-tend la demande de transport maritime ».

La croissance du commerce maritime était pourtant, selon l'agence onusienne, la plus rapide qu'ait connu le secteur ces cinq dernières années. Et les volumes dans tous les segments du commerce maritime devraient augmenter en 2018, les marchandises conteneurisées et en vrac sec devraient aussi enregistrer la croissance la plus rapide au détriment des volumes de navires citernes.

En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, la directrice exécutive du Centre du commerce international, Arancha González, avait évoqué la stagnation de la croissance du secteur. Elle avait indiqué que « les tensions commerciales en cours ne bénéficiaient à personne et que les petits exportateurs en sont les premières victimes ».

Malgré cette situation, la consolidation du transport maritime se poursuit avec davantage de fusions et d'acquisitions et une restructuration des alliances globales, selon le rapport. En janvier dernier, les quinze premiers transporteurs représentaient 70,3% de la force commerciale maritime. Les nouvelles fusions réalisées dans le secteur cette année font que les dix premiers transporteurs contrôlaient à la fin du mois de juin 70% de la flotte commerciale maritime.

Les opérations portuaires et leurs performances continuent à être définies par le déploiement de méga-navires et la restructuration des alliances entre transporteurs. Les compagnies de transport maritime ont aujourd'hui un pouvoir de négociation et d'influence plus fort.

« L'augmentation de la taille des navires et la multiplication des méga-alliances ont renforcé les exigences d'adaptation pour les ports. Bien que les réseaux de lignes maritimes semblent avoir bénéficié des gains d'efficacité résultant de la consolidation et de la restructuration des alliances, les avantages pour les ports n'ont pas évolué au même rythme », relève le rapport. Ses auteurs signalent que cette dynamique est encore compliquée par le fait que les compagnies de navigation participent souvent aux opérations portuaires, ce qui pourrait à son tour redéfinir les approches des concessions de terminaux.