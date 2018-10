Gabon: KOULA-MOUTOU - Arthur Ikabanga en course pour les législatives au premier

Le candidat Arthur Ikabanga refuse le mensonge,la tromperie et les promesses irréalistes infligés aux électeurs."Je suis pour 00% de mensonge-00% de tromperie-00% de promesses irréalistes"lance l'aspirant aux locales qui souhaite de tout cœur,réécrire l'histoire de son Koula-Moutou natale avec les Kouloises et Koulois.

Il convie ces différentes populations à prôner le changement et à faire le bon choix le 06 octobre."Je suis le candidat de l'espoir.Je suis la solutions aux problèmes.Il faut qu'ensemble,nous renouvelons la classe politique de notre cité pour que les choses changent et avancent dans la bonne direction au profit de tous"ne cesse t-il de partager avec ses électeurs.

Jeune et soucieux du devenir de sa cité Koula-moutou,Arthur Ikabanga a décidé de se lancer à la course pour les législatives 2018.Il reste déterminé à faire tomber le mensonge,la tromperie et les promesses irréalistes .Le candidat de la coalition Union nationale(UN) et du Rassemblement Héritage et Modernité(RHM) se bat pour le renouvellement de la classe politique en général au Gabon,et dans la capitale de la province de l'Ogooué-Lolo.

