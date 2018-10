Djibouti: Signature de 6 accords de coopération entre la Tunisie et le Djibouti au terme d'un entretien entre Caïd Essebsi et son homologue djiboutien

Carthage — Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a eu, mercredi, au Palais de Carthage, un entretien avec son homologue djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, qui effectue une visite officielle en Tunisie du 2 au 4 octobre, à l'invitation du chef de l'Etat.

Les relations de fraternité et de coopération unissant les deux pays, les moyens de les développer dans les domaines prioritaires et l'échange de points de vue sur les questions d'intérêt commun aux plans arabe, régional et international ont été au centre des entretiens bilatéraux.

Caïd Essebsi a, à cette occasion, affirmé la "détermination de la Tunisie à renforcer les relations bilatérales et sa disposition à mettre à profit son expertise au service du peuple djiboutien frère afin d'impulser la coopération entre les deux pays".

Le président de la République a estimé que cette visite est de nature à ouvrir des perspectives prometteuses de coopération bilatérale, soulignant la nécessité de tirer avantage de l'emplacement stratégique des deux pays et l'importance de leur ouverture sur l'étranger dans le sens d'une plus grande efficacité, notamment en matière d'échanges commerciaux qui "restent en deçà des résultats escomptés", selon un communiqué de la présidence de la République.

Pour sa part, le président djiboutien s'est félicité de l'excellence des relations tuniso-djiboutiennes, saluant "la disposition de la Tunisie et sa détermination à renforcer la coopération avec son pays dans plusieurs domaines".

Il a, par ailleurs, mis l'accent sur "l'expérience démocratique tunisienne unique et le rôle du président de la République dans la préservation des acquis de l'Etat moderne et la réalisation de la stabilité dans le pays".

Les entretiens élargis entre les délégations des deux pays ont été l'occasion d'évoquer les domaines de coopération prioritaires et les moyens de les développer davantage, particulièrement dans les secteurs de transport maritime et aérien, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en matière de médecine, d'ingénierie et de TICs.

L'échange d'expertises dans les domaines du tourisme et de l'artisanat, les échanges commerciaux et les opportunités d'investissement ont été également au centre des entretiens.

Les deux parties ont convenu d'accélérer la tenue de la commission mixte tuniso-djiboutienne au début de 2019 afin de faire le suivi des résultats de la visite présidentielle et d'évaluer l'état des relations bilatérales.

Les deux parties se sont également félicitées de la contribution du secteur privé dans l'impulsion de la coopération et l'appui des efforts communs pour hisser les relations économiques au niveau escompté, évoquant l'organisation, jeudi, du Forum d'affaires tuniso-djiboutien, au siège de l'Union tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, en présence de plusieurs hommes d'affaires des deux pays.

Par ailleurs, le chef de l'Etat et son homologue djiboutien ont présidé la cérémonie de signature de 6 accords de coopération. Il s'agit de:

- Trois accords de coopération dans les domaines du transport maritime et des ports, du tourisme et de l'artisanat;

-un mémorandum d'entente dans les domaines de la poste, des TICs et de l'économie numérique;

-un mémorandum d'entente sur l'exemption mutuelle de visas d'entrée au profit des porteurs de passeports diplomatiques ou de service;

-un programme exécutif de coopération culturelle pour les années 2019-2020-2021.

A l'issue de ces entretiens, les deux présidents ont fait une déclaration conjointe dans laquelle ils ont affirmé "la solidité des relations historiques tuniso-djiboutiennes qui remontent aux années soixante dix et la volonté commune de les hisser à des paliers supérieurs dans l'intérêt des deux peuples frères".

Cette visite, ont-ils souligné, ouvrira des perspectives de coopération prometteuses dans plusieurs domaines et offrira un terrain propice au développement des échanges commerciaux ainsi que des opportunités d'investissement, du fait que les deux pays sont membres du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Common Market for Eastern and Southern Africa COMESA). Ce marché regroupe 21 pays soit plus de 470 millions d'habitants.

Les deux chefs d'Etat se sont félicités de "la convergence des points de vue des deux pays quant à plusieurs questions arabes et internationales, notamment la cause palestinienne, la situation en Libye, en Syrie et au Yémen et les différents défis sécuritaires et de développement auxquels la région fait face.

Le président djiboutien a, à cette occasion, adressé une invitation au chef de l'Etat, Béji Caïd Essebsi, pour visiter le Djibouti dans la période à venir "afin de renforcer les relations de coopération et poursuivre la coordination et les concertations au sujet des questions d'intérêt commun".