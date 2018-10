Tunisie: Des pluies intenses attendues au Nord, au Centre et au Sud et une baisse sensible des températures demain

Tunis — Des pluies intenses et orageuses sont attendues cet après-midi sur les régions ouest et les régions du Nord, du Centre et localement le Sud pendant la nuit et demain, mardi, a annoncé, lundi, l'Institut national de la Météorologie (INM).

Il a ajouté, dans un bulletin de suivi de la météo, que les quantités de pluie se situeront entre 20 et 50 millimètres et que les pluies seront intenses dans les gouvernorats de Kairouan et Zaghouan, entre 60 et 90 millimètres avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Une baisse des températures sera ressentie mardi, 2 octobre 2018, au Nord et au Centre, de moins de 3 à 5 degrés que les moyennes normales. Les températures maximales seront situées entre 20 et 24 degrés et de 18 degrés sur les hauteurs.

Un vent fort soufflera du secteur nord avec une vitesse qui dépassera temporairement 80km/h près des côtes et sur les hauteurs.