Tunisie: Chahed - Nous faisons le nécessaire pour que les élections se déroulent dans les délais constitutionnels

S'exprimant devant des membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants de partis politiques, d'organisations de la société civile et de bailleurs de fonds internationaux, Chahed a fait remarquer que cette question prendrait du temps, invitant les membres des conseils municipaux à « faire preuve de patience et à engager un dialogue approfondi ».

« La gestion des conseils municipaux élus, dans un contexte de pluralisme, n'est pas facile », a averti Chahed, faisant savoir que le gouvernement n'a pas opté pour l'option la plus facile, mais plutôt pour la meilleure qui permet de représenter le maximum possible de sensibilités politiques au sein des conseils municipaux ».

Le chef du gouvernement a exhorté les présidents et les membres des conseils municipaux à « préserver les valeurs de la démocratie et de la République tout en protégeant les droits humains, dont notamment le droit d'expression et d'organisation.

