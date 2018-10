Tunisie: Démarrage du téléthon en solidarité avec les victimes des inondations du Cap-Bon

Tunis — Le téléthon destiné à recueillir des fonds au profit des victimes des inondations qui ont touché la région du Cap-bon s'est ouvert ce dimanche à 10H00.

Placé sous le signe de la solidarité, "Les Tunisiens, main dans la main", ce téléthon est organisé à l'initiative de l'Etablissement de la Télévision tunisienne (ETT). Il se poursuivra pendant 14 heures d'affilée et verra la participation de plusieurs artistes et sportifs, a déclaré Ilyes Jarraya, le responsable de l'information à l'ETT vendredi dernier à l'agence TAP.

Les inondations survenues samedi dernier dans le gouvernorat de Nabeul ont fait six morts et provoqué d'importants dégâts.

A l'occasion de ce marathon télévisuel des duplex se dérouleront depuis plusieurs gouvernorats du pays et depuis la Maison de Tunisie à Paris (France).

Un bureau de poste sera installé à l'occasion dans les locaux de l'ETT pour récolter les dons des Tunisiens et des organisations. Le compte postal 1818, mis en place à cette occasion sera géré par l'Union tunisienne de Solidarité sociale, sous le contrôle de la Cour des comptes.

La Poste Tunisienne a annoncé samedi l'ouverture d'un compte courant postal (CCP) sous le numéro 1700 0000 0000 0018 1817 pour la collecte des dons au profit des victimes des inondations à Nabeul. Les dons peuvent se faire en espèce, par virement postal ou bancaire et moyennant les chèques postaux et bancaires. Ils peuvent être aussi effectués à partir de l'étranger par virement international conformément aux informations suivantes :

IBAN :TN 59 1700 0000 0000 0018 1817

Code Swift : LPTNTNT

La Poste Tunisienne permet également aux citoyens de contribuer à distance via le site de la Poste Tunisienne www.poste.tn ou à travers le site www.1818.tn. La Contribution à distance via internet est une opération simple et sécurisée. Il suffit au donateur d'introduire les informations nécessaires (Nom et prénom, adresse, pays de résidence... .), de choisir le montant de sa contribution en Dinar tunisien (TND), de payer le montant de sa contribution moyennant les cartes de paiement de la Poste Tunisienne ou les cartes bancaires nationales ou par les cartes de paiement internationales VISA et MasterCard, et de valider le montant de sa contribution et imprimer le reçu de paiement. Les citoyens porteurs des cartes de paiement électroniques de la Poste Tunisienne « e-Dinar Smart » et « Digicard » peuvent contribuer en ligne via mobile avec les 3 opérateurs téléphoniques comme suit :

- Tunisie Télécom à travers le numéro 94 00 18 18 en composant *104#

- Ooredoo à travers le numéro 24 00 18 18 en composant *112#

- Orange à travers le numéro 55 00 18 18 en composant *119#