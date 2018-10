Tunisie: Téléthon - Plus de 1,4 MD de dons collectés jusqu'à 0h00 et 7.5 MD de promesses de don [Upd 1]

Les citoyens porteurs de cartes de paiement électronique de la Poste Tunisienne « e-Dinar Smart » et « Digicard » peuvent contribuer en ligne, à cette campagne, via mobile avec les 3 opérateurs téléphoniques comme suit :

La Poste Tunisienne avait annoncé, samedi, l'ouverture d'un compte courant postal (CCP) sous le numéro 1700 0000 0000 0018 1817 pour la collecte des dons, en espèce, par virement postal ou bancaire et moyennant les chèques postaux et bancaires, au profit des victimes des dernières inondations survenues à Nabeul.

Les dons peuvent se faire en espèce, par virement postal (1818) ou bancaire et à partir de la Tunisie ou de l'étranger par virement international. Ce compte a été mis à la disposition de l'Union Tunisienne de la Solidarité Sociale et sous le contrôle de la Cour des Comptes.

