Tunisie: Adoption en CM du projet de dédommagement des entreprises inondées à Nabeul

Le conseil a examiné la situation du gouvernorat de Nabeul suite aux inondations et l'état d'avancement des actions lancées et de la mise en oeuvre des décisions annoncées par le Chef du Gouvernement, le 26 septembre, en marge du conseil ministériel restreint tenu dans la région.

Quant au troisième projet de décret, il fixe les conditions, procédures et délais d'attribution et de retrait du label de startup et les avantages accordées à ce type d'entreprises, précise le communiqué.

Le conseil a en outre, adopté des projets de décrets gouvernementaux, dont le premier porte amendement du décret gouvernemental numéro 504 de l'année 2018, datant du 7 juin 2018, lequel fixe les procédures et conditions de régularisation des situations des anciennes agglomérations urbaines édifiées sur le domaine privé de l'Etat et le deuxième concerne la nomination du président de l'Instance Nationale des Télécommunications (INT).

Un projet de loi relatif à l'adoption du contrat de crédit signé, le 11 juillet 2018, entre la Tunisie et la Banque Allemande de Développement (KFW), visant le financement du programme d'appui aux réformes du secteur bancaire et financier, a été également adopté par le conseil lors de sa réunion périodique présidée par le Chef du Gouvernement Youssef Chahed, selon un communiqué de la présidence du gouvernement

