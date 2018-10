Algérie: AADL 2 - Lancement de l'opération de choix des sites à travers 31 wilayas

Les souscripteurs ayant procédé au choix des sites seront programmés, la semaine prochaine, pour le retrait des ordres de versement et le paiement de la troisième tranche. Une deuxième opération de remise des pré-affectations aux souscripteurs dont l'état d'avancement des projets a dépassé 70%, sera lancée incessamment, selon le directeur de l'AADL. Les souscripteurs non programmés pour cette opération pourront faire leurs choix de sites lors des prochaines opérations. Le choix des sites avait été lancé en décembre dernier au profit de 78.000 souscripteurs au programme AADL.

L'opération concerne les wilayas d'Alger, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Jijel et Setif. Elle concernera également les wilayas de Saïda, Sidi Belabbes, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, Msila, Oran, El Bayadh, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Souk Ahras, Tipasa, Aïn Defla et Relizane, ajoute-t-on de même source.

