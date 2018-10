Algérie: Ouargla - Nouvelle opération de modernisation de la RN 53-A entre Hassi-Messaoud et El-Borma

Ces opération font partie d'un programme initié par les pouvoirs publics pour la réhabilitation et la modernisation de cet "important" axe routier reliant les daïras de Hassi-Messaoud et El-Borma sur 328 km, signale-t-on à la DTP. Le volume de l'investissement consenti sur le budget de l'État (équipement) pour la concrétisation de ces opérations s'affiche à hauteur de 4,5 milliards DA, en plus d'autres financements dégagés par l'entreprise nationale des hydrocarbures Sonatrach pour la réhabilitation de certains tronçons de cet axe routier de la RN 53-A sur un linéaire total de 80km, fait-t-on savoir à la DTP d'Ouargla.

L'opération sera menée en quatre tranches, une de 22 km et les trois autres de 21km chacune, a-t-on précisé en précisant qu'une entreprise privée a été déjà retenue pour la réalisation de la première tranche dont les travaux devront démarrer dans le courant de ce mois. La même route nationale a vu le parachèvement dernièrement de la dernière tranche de 16km d'une opération similaire lancée en 2016 et ayant ciblé un linéaire de 43 km, selon la même source.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.