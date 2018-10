Algérie: Plus de 20 établissements scolaires réceptionnés à Alger d'ici fin 2018

Alger — Plus de 20 nouveaux établissements scolaires des trois cycles de (primaire, moyen et secondaire) seront réceptionnés dans la wilaya d'Alger pour mettre un terme à la surcharge des écoles et éviter le recours au système de la triple vacation, a indiqué le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.

Un total de 20 groupes scolaires (écoles primaires), deux (02) CEM et deux (02) lycées seront réceptionnés à Alger, en sus de 6 groupes scolaires, deux (02) CEM et deux (02) lycées dans les circonscriptions relevant des directions de l'éducation d'Alger Est et Alger Ouest, a précisé le wali d'Alger dans une déclaration à la presse au terme d'une visite d'inspection des projets de réalisation de structures scolaires dans les communes de Mahelma, Khraïcia (daïra de Draria), El Harrach, Rouiba et Bordj El Bahri. La récupération des structures scolaires autrefois occupées par des familles (bénéficiaires de logements sociaux) et leur transformation en classes a permis d'"assurer plus de 5.500 places pédagogiques au profit des élèves", a-t-il ajouté.

Concernant les projets en cours de réalisation en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2018-2019, M. Zoukh a fait état de "94 groupes scolaires (écoles primaires), 27 CEM et 14 lycées dont la majorité sera réalisée dans les nouvelles cités". Une fois ces établissements éducatifs réalisés, les classes préfabriquées seront déplacées vers les camps d'été, a-t-il indiqué, précisant que le recours aux classes préfabriquées était provisoire pour régler le problème de surcharge au sein des établissements scolaires.

5.000 avaloirs à Alger pour éviter les inondations

Par ailleurs, M. Zoukh a indiqué que 5.000 avaloirs ont été réalisés pour protéger la capitale des inondations, faisant état, dans ce cadre, de la réalisation d'avaloirs supplémentaires à l'avenir. Dans ce contexte, M. Zoukh a appelé les citoyens à préserver l'environnement et à ne pas jeter les déchets sur la route pour éviter l'obstruction des regards d'eau. Pour ce qui est du logement, le wali d'Alger a indiqué que les deuxième et troisième phases de la 24e opération de relogement se feront prochainement et que la date de l'opération sera fixée dimanche prochain au terme de la rencontre prévue entre le wali et la commission en charge de cette opération.

Concernant les bénéficiaires de logements sociaux qui procèdent à la location ou à la vente de ces biens, M. Zoukh a précisé que "leurs dossiers ont été présentés à la justice", révélant que "plus de 2.000 affaires ont été soumises à la justice pour fausses déclarations".