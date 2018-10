Guinée: HRW alerte sur les répercussions négatives de l'exploitation minière

Tout cela sans compter la perte de productivité des terres agricoles, la baisse des revenus tirés de la pêche ou encore, l'afflux de populations à la recherche d'un emploi. Tout est une question d'équilibre, explique Human Rights Watch. Un équilibre entre une protection environnementale et sociale, une protection de droits humains et les revenus qui sont engendrés. Les populations se plaignent. Les sociétés minières les écoutent, mais rien n'est fait en retour. En bref, les populations sont lésées, or Human Rights Watch estime que sans équilibre ce ne sera pas une exploitation durable pour l'Etat guinéen et les communautés.

Il y a aussi des conséquences sur la santé des habitants. L'extraction et le transport de la bauxite produisent une poussière rouge tenace, des particules fines qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, peuvent déclencher ou exacerber les maladies respiratoires et cardiovasculaires.

En Guinée, l'exploitation de la bauxite est en plein essor, mais cette croissance est-elle vraiment positive ? Le pays est devenu l'un des principaux exportateurs de ce minerai, et notamment le plus grand fournisseur de la Chine qui en fait de l'aluminium. Boké, dans le nord-ouest de la Guinée, est le point central de cette croissance. La région compte des dizaines de carrières à ciel ouvert, mais cette exploitation minière à des impacts négatifs pour les locaux, selon l'ONG Human Rights Watch qui a enquêté dans une trentaine de villages.

