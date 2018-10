Gabon: KOULA-MOUTOU - Louémbé et Tsanga rencontrent les jeunes du premier arrondissement

La campagne électorale suit son cours. A quelques heures seulement de la clôture, la mobilisation des électeurs est de plus en plus sollicitée par les candidats. Blaise Louembé et Jacques Denis Tsanga vont à la rencontre des votants pour solliciter leurs votes pour le 06 Octobre 2018.Les jeunes de la commune de Koula-Moutou reçoivent les candidats du Parti démocratique gabonais(PDG), investis dans le premier arrondissement.

C'est jeudi 04 octobre à Koula-Moutou. Nous sommes au bord de la Bouenguidi. Le soleil est presqu'au zénith. Tous de blancs vêtus, T-shirts et casquettes, les jeunes, avec leurs gadgets en mains, attendent patiemment leurs candidats qui ne tardent pas à faire leur entrée triophale. Ce sont les applaudissements nourris.Ils accueillent Blaise Louembé et Jacques Denis Tsanga. Tous deux, candidats investis par le Parti démocratique gabonais (PDG) dans le premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou.

L'effervescence s'observe des deux cotés. Tant chez les jeunes que chez les candidats, Blaise Louembé pour les législatives et Jacques Denis Tsanga pour les locales. La mutuelle confiance était au centre des échanges entre les deux parties. S'adressant aux jeunes, comme dans un aphithéâtre,le candidat Jacques Denis Tsanga a tout d'abord vanter les valeurs de Blaise Louembé.Ce dernier, qui selon, lui, est le candidat d'expérience et d'espérance. Chers jeunes, chers enfants va t-il lancer : « Soyez vigilants et soyez prudents aux messages des vendeurs d'illusions. Ils sont nombreux qui viennent la nuit pour vous entuber et vous vendre les illusions » précise t-il.

Prenant la parole à son tour, et en bon orateur, Blaise Louembé enflamme la foule. La ferveur et la chaleur étaient au rendez-vous. On pouvait entendre les jeunes crier à chœur : « Validé, validé, validé validé ». Il a aussi vanté les mérites de son ami et frère Jacques Denis Tsanga ,pour ses qualités pédagogiques. « Le 06 octobre, pas une seule erreur ! » lance-t-il à la foule. « Votez Blaise Louembé pour les législatives et Jacques Denis Tsanga pour les locales, c'est voter la mutuelle confiance.C'est promouvoir l'espérance de notre belle ville. Nous comptons sur chacun de vous pour une victoire cash le 06 octobre ! Ne répondez pas aux provocations. Soyez fair-play, car la victoire est à nous ! » souligne-t-il sous les ovations de cette jeunesse pleine d'énergie.

Par ces différents standing-ovation, la jeunesse kouloise vient, sans doute, de lancer un message fort à l'opposition. Quitte à elle de voir et revoir ses stratégies pour espérer tenir tête au Parti démocratique gabonais dans le premier arrondissement,à Koula-Moutou dans l'Ogooué-Lolo où est né le parti au pouvoir.