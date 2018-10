Seychelles: Les ambassadeurs des Seychelles, déclarent que le changement climatique et la réduction de la pauvreté sont les priorités de leur pays.

«C'était l'occasion pour chacun d'entre nous de revenir sur place pour voir la situation réelle. J'ai eu le plaisir de rencontrer des pêcheurs et des agriculteurs pour comprendre leurs défis et savoir comment je pourrais aider s'ils souhaitent entreprendre de petits projets. "

«Traditionnellement, les consuls honoraires et les ambassadeurs se rencontrent aux Seychelles tous les deux ans. Cette fois-ci, nous avons modifié le modèle - la manière dont il est conçu. Le changement de modèle a été très utile et le ministère des Affaires étrangères nous a incités à entamer la convention en attachant chacun de nous avec un district pendant un jour », a déclaré l'ambassadeur en France.

Il y a 55 consuls honoraires et 10 ambassadeurs des Seychelles qui assistent à la convention. Cette tribune est une plate-forme où les diplomates seychellois peuvent discuter et être informés des derniers développements au sein du ministère des Affaires étrangères.

La rencontre avec M. Faure était organisée dans le cadre de la Convention diplomatique des Seychelles, qui a débuté lundi et réunit des consuls honoraires et des ambassadeurs représentant les Seychelles dans le monde entier.

«Le président en tant que chef de l'Etat est également responsable des affaires étrangères. En tant que représentants et représentants des Seychelles, il est important que, lors de notre présence ici, nous saisissions cette occasion pour le rencontrer afin de discuter des domaines d'ajustement et d'action sur lesquels il souhaiterait que nous nous concentrions dans notre travail », a déclaré M. Radegonde.

La réunion a également été l'occasion pour les ambassadeurs et M. Faure de discuter des mesures à prendre et des ajustements à apporter à leurs ambassades.

