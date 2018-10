Maroc: Pas de problème entre Harit et Renard

Le Maroc, il y a quelques mois, a vécu non pas une pénurie, mais une période de boycottage… Plus »

Blessé le week-end dernier en championnat contre Mainz, Harit n'était pas non plus présent contre le Lokomotiv Moscou en Ligue des champions mercredi. Voilà qui est clair.

« Bonsoir je tiens juste à communiquer sur ma non sélection en équipe nationale. Suite à une blessure survenue ce week-end, nous avons décidé en accord avec le coach Herve Renard ainsi que mon club de ne pas me rendre en sélection afin de bien récupérer », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Amine Harit ne veut pas laisser durer la polémique liée à sa non convocation par Hervé Renard pour les deux matchs contre les Comores comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Alors que la presse évoque un conflit entre lui et le sélectionneur des Lions de l'Atlas, le joueur de Schalke 04 est sorti du silence pour éclairer l'opinion.

